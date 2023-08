Lewandowski: Bayerns Harry Kane ein «super Stürmer»

Robert Lewandowski sieht in Harry Kane einen großartigen Transfer für Fußball-Bundesligist FC Bayern München. Kane sei ein «super Stürmer», sagte der ehemalige Bayern-Stürmer bei der Preisverleihung des «Sport Bild»-Awards am Montagabend in der Hamburger Fischauktionshalle. «Das ist ein großer Transfer – nicht nur für die Bayern, auch für die ganze Bundesliga.»

Seine Leistung werde der Kapitän der englischen Nationalmannschaft sicher auch bei den Bayern bringen, meinte Lewandowski. Allerdings sei die Bundesliga «keine einfache Liga». Lewandowski hatte für die Bayern 375 Pflichtspiele absolviert und dabei 344 Tore erzielt. In seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister gewann Lewandowski achtmal die Meisterschaft und einmal die Champions League. Für seine Leistungen wurde Lewandowski zweimal zum Weltfußballer gewählt.

Im Sommer 2022 war der Kapitän der polnischen Nationalelf schließlich zum FC Barcelona gewechselt. Die Lücke, die Lewandowski bei den Bayern hinterließ, soll künftig Kane füllen. Für ihn hatte der FC Bayern mehr als 100 Millionen Euro Ablöse an Premier-League-Club Tottenham Hotspur gezahlt.

Lewandowski wurde am Montagabend mit anderen Spielern wie Karl-Heinz Rummenigge, Thomas Müller, Matthias Sammer, Lothar Matthäus und Felix Magath als «Legenden» der Bundesliga zum 60. Jahrestag geehrt.