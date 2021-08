Lewandowski auf Rekordjagd: Tor im elften Spiel in Serie

Mönchengladbach (dpa) – Top-Torjäger Robert Lewandowski winkt am kommenden Spieltag gegen den 1. FC Köln ein weiterer Rekord in der Fußball-Bundesliga. Der Pole, der in der vergangenen Saison mit 41 Treffern Torschützenkönig geworden war, traf auch zum Saisonauftakt bei Borussia Mönchengladbach am Freitag zum 1:1-Ausgleich (42. Minute). Damit war der 32-Jährige auch im saisonübergreifend elften Erstligaspiel in Serie erfolgreich. Er egalisierte damit seine bislang längste Torserie als Bayern-Spieler in der Saison 2019/2020.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal unter den Bundesliga-Torjägern baute er am Freitag zudem aus. Zum siebten Mal in Serie war Lewandowski am ersten Spieltag erfolgreich. Keinem anderen Spieler gelang das zuvor in der Bundesliga-Historie.

