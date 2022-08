Zahlreiche Baustellen machen Autofahrern in der Euroherz-Region aktuell das Leben schwer. Für die Ortsdurchfahrt von Leupoldsgrün gibt es nun aber gute Nachrichten: Die Bauarbeiten dort gehen in die Endphase. Heute soll asphaltiert werden, im Anschluss folgen dann die Feinarbeiten. Ab September soll die Ortsdurchfahrt wieder freigegeben sein. Der genaue Termin wird aber noch bekannt gegeben. Bis dahin müsst ihr in dem Bereich noch mit Verkehrseinschränkungen rechnen.