Leupoldsgrün: Nahversorgung der Bürger steht auf der Kippe

Viele Jahre lang hat die Bäckerei Schübel die Nahversorgung der Bürger in der Gemeinde Leupoldsgrün übernommen. Seit kurzem ist aber klar: Die Bäckerei gibt ihr Geschäft Ende Juli auf, in welchem sie neben Backwaren auch andere Grundversorgungsmittel anbietet. Die Gemeinde ist nun dringend auf der Suche nach einem Nachfolger – denn ohne eine derartige Einkaufsmöglichkeit wäre eine Versorgungslücke die Folge, so Annika Popp, erste Bürgermeisterin der Gemeinde Leupoldsgrün:

Gerade für ältere und weniger mobile Menschen wäre das ein deutlicher Verlust. Die ersten Interessenten haben bereits Kontakt zur Gemeinde aufgenommen und ihre Zukunftspläne vorgestellt. Das Gebäude bietet neben den Verkaufsräumen beispielsweise auch Potenzial, Pensionszimmer einzurichten. Wer die Nachfolge übernimmt und wann – das steht noch nicht fest. Die Gemeinde nimmt auch weiterhin Anfragen von Interessenten entgegen.