Leupoldsgrün: Gemeinde will sich fit machen für die Zukunft

Mitte Juli hat die Gemeinde Leupoldsgrün als eine der Losland-Kommunen ein sogenanntes Zukunftswochenende veranstaltet. Es ging um die Frage, wie es zukünftig im Ort weitergehen soll. Die Bürgermeisterin und involvierte Gemeinderäte haben in der jüngsten Gemeinderatssitzung die ersten Ergebnisse vorgestellt.

Die Gemeinde will in Zukunft zum Beispiel niederschwellige Angebote für Senioren erarbeiten. Welche das sein sollen, teilt Bürgermeisterin Annika Popp auf Anfrage noch nicht mit. Beim öffentlichen Personennahverkehr soll mittels eines Fragebogens zunächst der Bedarf ermittelt werden. Um sich in Sachen Energie für die Zukunft aufzustellen, will sich Leupoldsgrün für das Energiecoaching der Regierung von Oberfranken bewerben und am Klimaschutzmanagement des Landkreises Hof teilnehmen. Für den Artenschutz und mehr Biodiversität ist eine Zusammenarbeit mit den Gartenfreunden geplant. Für die Wanderwege soll es neue Karten und Schilder geben. Und auch eine Gemeinde-App zur Nachbarschaftshilfe sei wohl im Gespräch. Klar ist auf jeden Fall, dass sich der Zukunftsrat auch weiterhin treffen wird. Das erste offene Treffen ist im September.