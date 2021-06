Wegen Corona gab es im öffentlichen Personennahverkehr in den letzten Monaten viele Einschränkungen. Langsam kehrt aber auch da wieder mehr Normalität ein. In Leupoldsgrün kommt ihr ab heute (29.6.) wieder mit dem Bürgerbus von A nach B. Er fährt wieder zu den regulären Zeiten nach Selbitz und Konradsreuth. Es gelten die üblichen Hygieneregeln, also Abstand halten und Maske tragen.