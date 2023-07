Leupoldsgrün: Bald Nachtfahrverbot für LKW

Wer an einer vielbefahrenen Straße wohnt, dürfte das Problem kennen. Gerade wenn LKW vorbeidonnern, kann es schon mal lauter werden. In Leupoldsgrün im Landkreis Hof ist das an der Hauptstraße so. Der Landkreis Hof hat daher eine verkehrsrechtliche Anordnung erlassen. In Kürze soll ein Nachtfahrverbot in Kraft treten. Bürgermeisterin Annika Popp:

Das Nachtfahrverbot für Lkw an der Hauptstraße in Leupoldsgrün wird zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens gelten. Sobald die Straße saniert ist, soll es aber auch wieder aufgehoben werden.