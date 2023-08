Leuchtreklame in Plauen: Stadt lässt kaputtes Steuerteil austauschen

Die Energiepreise sind zwar wieder gesunken, trotzdem ist Sparen nicht verkehrt. In der Plauener Dürerstraße leuchtet seit Mitte Juni eine Leuchtreklame mit der Aufschrift „Plauener Spitze bekannt auf dem Weltmarkt“. Die LED-Reklame soll eigentlich leuchten, wenn es dunkel ist. Passanten ist aber aufgefallen, dass Teile der Leuchtbänder auch tagsüber leuchten. Die Stadt Plauen will das Problem jetzt beheben. Wie es aus dem Rathaus heißt, sei das Steuerteil defekt. Das entsprechende Bauteil wurde bereits nachbestellt. Sobald es da ist, werde es zeitnah eingebaut, so die Untere Denkmalschutzbehörde.