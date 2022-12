Letzter Tag im Impfzentrum: Hofer Landrat dankt Mitarbeitern

Über 1000 Corona-Impfungen am Tag – so hoch ist die Nachfrage im Mai 2021 im Impfzentrum Hofer Land gewesen. Seit dem Frühjahr war nur noch wenig los – heute ist nach fast zwei Jahren der letzte Tag im Impfzentrum. Der Hofer Landrat Oliver Bär nutzt diesen Anlass, um sich zu bedanken:

Dazu zählen BRK-Mitarbeiter, Ärzte, Bundeswehrsoldaten, Mitarbeiter des Landratsamts und in einem Callcenter. Knapp 160.000 Impfungen hat das Impfzentrum Hofer Land verabreicht, am häufigsten davon den Impfstoff von Biontech mit einer Quote von fast 71 Prozent. Heute hat das Impfzentrum in Helmbrechts noch einmal am Vormittag und Nachmittag geöffnet ( 07:45-12:30 Uhr und 13:00-15:45 Uhr) . Danach kümmern sich ausschließlich die Hausärzte und Apotheken um die Corona-Impfungen.

© Landratsamt Hof/Pressestelle

