Letzter Spieltag in den Fußball-Ligen: Schafft Bayern Hof den Klassenerhalt am „Grünen Tisch“?

Dortmund oder Bayern – wer die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga gewinnt, entscheidet sich am Nachmittag. Auch in den Amateurligen steht heute der letzte Spieltag an.

Sportlich hat die SpVgg Bayern Hof in der Bayernliga den direkten Klassenerhalt nicht geschafft. Trotzdem könnten sie den nun am „grünen Tisch“ schaffen. Es geht dabei um eine eventuelle Wiederholung des Spiels in Abtswind. Die Verantwortlichen der Hofer hatten gegen die Wertung Protest eingelegt und hoffen auf ein Wiederholungsspiel, weil das Tor dort nicht regelkonform verankert war und vor dem Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 um einige Zentimeter verrutscht war. Wie die Frankenpost meldet, könnte das Urteil des Verbandssportgerichts erst am späten Nachmittag fallen – und damit erst nach Ende des letzten Hofer Saisonspiels beim TSV Kornburg. Ob eine Neuansetzung nach Abschluss der regulären Saison allerdings überhaupt den Statuten des Verbandes entsprechen würde oder weitere Sportgerichtsverfahren zur Folge hätte, ist fraglich.

In der Landesliga will sich der FC Vorwärts Röslau mit einem Heimsieg von den Fans verabschieden und die fünfte Niederlage in Serie verhindern. Diese Aufgabe ist keine leichte, denn es geht gegen den TSV Neudrossenfeld, der bereits als Meister feststeht. Der SV Mitterteich muss auswärts gegen den SV Unterreichenbach ran und der FC Eintracht Münchberg ist beim SC 04 Schwabach gefordert.

Die Fußballerinnen des FFC Hof haben in der Regionalliga noch die Chance auf den Klassenerhalt. Um dem Abstieg zu entgehen, muss das Team bei Schlusslicht SC Opel 06 Rüsselsheim gewinnen. Gleichzeitig darf Eintracht Frankfurt III gegen den FSV Hessen Wetzlar nicht gewinnen. Anstoß aller Partien ist um 14 Uhr.