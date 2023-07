Letzter Schultag vor den Sommerferien in Bayern

Vielerorts herrscht schon unbändige Freude: An diesem Freitag ist der letzte Schultag vor den großen Sommerferien in Bayern. 1,67 Millionen Schülerinnen und Schüler blicken sechs Wochen ohne Unterricht und Hausaufgaben entgegen. Doch vor dem letzten erlösenden Gong der Schulglocke steht für die meisten Kinder und Jugendlichen noch die Zeugnisvergabe – nur in der ersten und dritten Klasse kann das offizielle Dokument mit den Noten durch dokumentierte Lernentwicklungsgespräche ersetzt werden.

Und nicht immer sind die Noten so wie erhofft. Dann heißt es vor allem für die Eltern, ruhig zu bleiben, empfehlen Experten seit Jahren. Bei der Suche nach den Ursachen könnten neben den Lehrkräften auch die Schulpsychologinnen und -psychologen helfen.