Letzter Preis verliehen: 56. Internationale Hofer Filmtage gehen zu Ende

Insgesamt 14.000 Menschen sind heuer bei den 56. Internationalen Hofer Filmtagen in die Hofer Kinos gegangen. Bis zum 6. November konntet ihr viele Filme noch online abrufen. Am Abend ist nun auch der letzte Filmpreis vergeben worden – der Publikums-Kurzfilmpreis. Der ist dieses Jahr an den Film TAXIMANN von Leander Behal gegangen. Der Publikums-Kurzfilmpreis ist mit 2.500 Euro dotiert. Mit der Verleihung des letzten Preises sind die 56. Internationalen Hofer Filmtage dann auch heute zu Ende gegangen.