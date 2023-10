Letzter Aufruf: Plauen ermittelt Mietspiegel

Zahlt ihr zu viel Miete in eurem Wohngebiet? Und wieviel kann ich als Vermieter für meine Immobilie verlangen? Darüber gibt der Mietspiegel einer Stadt Aufschluss. Aktuell erhebt die Stadt Plauen dazu ihre Zahlen. Mit 80 Prozent hat sie schon einen guten Rücklauf bei der Statistikstelle verbucht. Noch in dieser Woche können Auskunftspflichtige ihre Infos bei der Stadt einreichen.

Derweil sollen nun auch die Vermieter Anschreiben erhalten, um Auskunft über ihre Wohnungen zu geben… zum Beispiel gehts um das Baujahr des Gebäudes, um die Energieeffizienz und wann es zuletzt modernisiert wurde.

Ziel ist es, im Frühjahr einen neuen Mietspiegel für Plauen zu veröffentlichen. Ab da ist er für zwei Jahre gültig und kann dann wieder an die aktuelle Marktentwicklung angepasst werden, heißt es aus dem Rathaus.