Sonntag in einer Woche ist Landtags- und Bezirkstagswahl in Bayern. Zeit für eine Zwischenbilanz, wie viele von euch per Briefwahl (…)

Wahlauszählung gestört: Marktredwitzer muss in Gewahrsam

In Marktredwitz hat ein Mann am Abend die Auszählung der Stimmen zur Landtagswahl gestört. Passiert ist das in der Grundschule in der (…)