Letzte Ruhe an der Luisenburg: Neuer Friedwald eröffnet

Manche haben schon zu Lebzeiten ganz genaue Vorstellungen, wie es nach dem Tod weitergehen soll, wo sie ihre letzte Ruhe finden wollen. Im Fichtelgebirge sind jetzt Bestattungen unter Bäumen möglich. Direkt unterhalb der Luisenburg hat ein Urnen-Friedwald für Wunsiedel und Marktredwitz eröffnet. Dabei kommt die Asche in biologisch abbaubare Urnen. Ihren eigenen Baum können sich Interessierte schon zu Lebzeiten aussuchen. Auf dem Andachtsplatz am Waldteich ist Platz für Trauerfeiern. Einen Einblick in den neuen Friedwald gibt es morgen bei einer Führung.

