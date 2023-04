Letzte Meiler gehen vom Netz: Die Industrie- und Handelskammer Chemnitz sieht das kritisch

Morgen ist ein historischer Tag. Die drei letzten verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland gehen endgültig vom Netz. Die Meinungen zum Thema sind gespalten. Laut dem ARD-Deutschlandtrend halten knapp 60 Prozent der Befragten die Entscheidung für falsch. Nun meldet sich auch die IHK Chemnitz zu Wort, zu der auch Plauen gehört.

In der Mitteilung heißt es, dass weite Teile der Wirtschaft den Beschluss nach wie vor für unzureichend halten. In der momentanen Situation würden sämtliche zur Verfügung stehende Kapazitäten zur Energieerzeugung gebraucht. Die Energiekosten seien für die Unternehmen trotz sinkender Gaspreise im Großhandel nach wie vor hoch. In einer Vorausbewertung der aktuellen Konjunkturumfrage für das Frühjahr sehen 77 Prozent der befragten Industrieunternehmen die Energiepreise weiterhin als eines der größten Risiken für das kommende Geschäftsjahr. Die IHK Chemnitz hatte sich bereits im November in einem Positionspapier für den Weiterbetrieb der AKW bis mindestens zum Ende der Energiekrise ausgesprochen.