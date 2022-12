Letzte Impf-Möglichkeit: Impfzentrum in Tirschenreuth macht zu

Der Virologe Christian Drosten hat die Corona-Pandemie kürzlich für beendet erklärt. In China breitet sich das Virus nun aber wieder rasant aus. Klar ist, impfen lassen könnt ihr euch nach dem Jahresende nur noch beim Arzt. Die Impfzentren in Bayern schließen nämlich. Im Impfzentrum in Tirschenreuth habt ihr heute die letzte Gelegenheit, euch gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Das Zentrum hat nochmal von 12 Uhr bis 15.30 Uhr und von 16.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Laut einer aktuellen Mitteilung gibt es auch schon zahlreiche Anmeldungen für den letzten Tag. Innerhalb von fast zwei Jahren wurden im Impfzentrum für den Landkreis Tirschenreuth fast 100.000 Impfdosen verabreicht, heißt es aus dem Landratsamt. Landrat Roland Grillmeier bedankt sich noch einmal bei allen Beteiligten, allen voran dem BRK.