Lesen und Schreiben öffnet Welten: Neue Ausstellung im Landratsamt in Schleiz

Jeder achte Erwachsene in Deutschland hat Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Das zeigt sich bei alltäglichen Dingen wie dem Zeitunglesen oder beim E-Mail-Schreiben. Im Landratsamt in Schleiz startet heute daher die Ausstellung „Lesen und Schreiben öffnet Welten“. Sie soll auf Hilfsangebote aufmerksam machen. Außerdem kommt das ALFA-Mobil des Bundesverbands Alphabetisierung und Grundbildung am 13. Juni nach Schleiz. Im Landratsamt gibt es dann außerdem eine Sensibilisierungsschulung.