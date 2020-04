Lesen in Corona-Zeiten: Hofer Stadtbücherei bietet Lieferservice an

Einkaufen ist wegen der Ausgangsbeschränkungen momentan nur noch im Supermarkt oder in der Drogerie möglich. Wer ein Buch kaufen will, muss es online bestellen. Deshalb konzentrieren sich die Buchhandlungen jetzt auf dieses Geschäft. Aber auch die Bibliotheken sind zu. Bei der Hofer Stadtbücherei kann sich trotzdem jeder ein Buch ausleihen. Online lesen geht ja schon länger, jetzt gibt es auch einen Lieferservice. Wer will kann sich online oder telefonisch bis zu vier Bücher aussuchen oder einfach ein Überraschungspaket bestellen. Das kostet nichts. Die Hermann und Bertl Müller-Stiftung übernimmt das Porto. Zurückgeben muss man die Bücher erst wieder, wenn die Bücherei geöffnet hat. Die Frist verlängert sich automatisch. Die Kontaktdaten gibt’s hier:

www.franken-onleihe.de

www.stadtbuecherei-hof.de

Angebot der Stadtbücherei Hof:

• bis zu 4 Büchern/Medien

• immer Lesenummer, Namen und Adresse angeben

• per Mail an stadtbuecherei@stadt-hof.de

• telefonisch unter 09281/815-2500 (Montag bis Mittwoch von 10 bis 16 Uhr, Freitag von 10 bis 13 Uhr)

• Lieferung erfolgt per Post/DHL – manchmal auch durch das Team direkt.

Kontaktdaten der Hofer Buchfachgeschäfte:

Buchhandlung Kleinschmidt

Tel. 09281/2495

Kleinschmidt-hof@t-online.de

www.buchhandlung-kleinschmidt.de

Buchgalerie im Altstadthof

Tel. 09281/5406622

buchgalerie@gmx.de

www.buchgaleriehofsaale.buchkatalog.de

Buchhandlung Thalia

Tel. 09281/144560

thalia.hof@thalia.de

www.thalia.de

Buchhandlung Rupprecht

Tel. 09281/1404640

hof@rupprecht.de

www.rupprecht.de