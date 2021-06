Lese- und Schreibkurse: ALFA-Mobil informiert im Fichtelgebirge

Sei es eine E-Mail, ein Mietvertrag oder die Speisekarte im Restaurant – für die meisten von uns ist es kein Problem, das zu lesen. Es gibt aber über sechs Millionen Erwachsene in Deutschland, die nicht richtig lesen und schreiben können. Weil sich viele für ihre Lese- und Rechtschreibschwäche schämen, könnte die Dunkelziffer noch höher sein. Die Volkhochschule Fichtelgebirge will diesen Menschen jetzt helfen. Sie hat das ALFA-Mobil nach Marktredwitz und Selb geholt. Es ist Teil der bundesweiten Kampagne „Alphadekade 2016-2026“. Das Mobil tourt durch ganz Deutschland und informiert über Hilfsprogramme. Die Beratung erfolgt ganz anonym. Heute (16.6.) steht das ALFA-Mobil am Castelfranco-Emilia-Platz in Marktredwitz und morgen auf dem Marktplatz in Selb, jeweils von 10 bis 14 Uhr.