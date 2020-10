Lenz und Ranisch: Begehrte Filmpreise bei Hofer Filmtagen verliehen

Er gehört zu den begehrtesten Preisen bei den Hofer Filmtagen: Der Förderpreis „Neues Deutsches Kino“ und die dazugehörigen 10.000 Euro Preisgeld gehen heuer an Marcus Lenz für sein Drama „Rivale“.

Außerdem hat die Stadt Hof am Abend den Filmpreis der Stadt an den Regisseur und Schauspieler Axel Ranisch verliehen. Er hat insgesamt schon sechs Filme in Hof präsentiert:

Bis zum Sonntag stehen bei den Hofer Filmtagen noch weitere Preisverleihungen an. Der Hofer Goldpreis zu Ehren des früheren Filmtage-Leiters Heinz Badewitz bildet normalerweise den Abschluss des Festivals. Wegen Corona ist die Verleihung bereits heute Nachmittag.