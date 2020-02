Lengenfeld: Bombe ist entschärft

Am Ende ist doch alles ganz schnell gegangen. Die Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg in Lengenfeld im Landkreis Tirschenreuth ist entschärft. Sie ist gestern Abend bei Baggerarbeiten auf einem Hühnerhof aufgetaucht. Nachdem sich der Kampfmittelbeseitigungsdienst am Vormittag das schwere Teil angeschaut hat, haben sich die Experten schnell für eine Entschärfung vor Ort entschieden. Die Zufahrtsstraßen nach Lengenfeld waren dafür gesperrt. Die Mitarbeiter der Hühnerfarm konnten mittlerweile wieder auf den Hof zurückkehren.