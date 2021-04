Lena rockt das: Leukämie-Kämpferin aus dem Vogtland

Nachdem das Wochenende im Zeichen der Trauer um die Corona-Opfer stand, gehen wir mit guten Nachrichten für die Region in die neue (…)

Während die Rufe nach einem erneuten und schärferen Lockdown nach der sogenannten No Covid-Strategie immer lauter werden, geht der (…)

Corona Update: Kaum Intensivbetten in der Region frei

Eltern im Vogtland können zumindest wieder ein kleines bisschen aufatmen. In Sachsen und damit auch im Vogtland gehen Kitas und Horte (…)

Kretschmer in Plauen: Dringender Appell zu Ostern

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat bei einem Besuch am Helios Klinikum in Plauen einen dringenden Appell an die (…)