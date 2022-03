Leitstelle Pflege: Stadt und Landkreis Hof schaffen zentrale Anlaufstelle

Stadt und Landkreis Hof wollen eine zentrale Anlaufstelle für Pflegebedürftige, Angehörige und Betreuer schaffen. Der Kreistag hat bereits in der vergangenen Woche für die Gründung des Zweckverbandes „Leitstelle Pflege“ zusammen mit der Stadt Hof gestimmt. Der Stadtrat hat die Leistelle in seiner jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht.

…so die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla.