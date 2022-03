Leitstelle Pflege: Hofer Land will Anlaufstellen besser koordinieren

Stadt und Landkreis Hof wollen eine zentrale Anlaufstelle für Pflegebedürftige, Angehörige und Betreuer schaffen. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung für die Gründung des Zweckverbandes „Leitstelle Pflege“ zusammen mit der Stadt Hof gestimmt. Die Stadt will darüber in der Stadtratssitzung am Montag (21.03.) beraten.

Unter anderem soll ein Pflegestützpunkt aufgebaut werden. Außerdem sollen mehrere Fachstellen unter einem Dach vereint werden. Darunter die Fachstelle für pflegende Angehörige, die Wohnberatung, die Seniorenkoordination und die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken. Die Koordination übernimmt das Netzwerk Pflege.

Die neue Leitstelle befindet sich dann im Gebäude der ehemaligen Techniker Krankenkasse an der Ernst-Reuter-Straße in Hof.