Leitstelle Pflege Hofer Land: Heute offizielle Eröffnung

Was muss ich beachten, wenn ich einen Angehörigen zuhause pflegen möchte? Antworten auf diese Frage bekommt ihr in der neuen Leitstelle Pflege Hofer Land. Die befindet sich am Berliner Platz in Hof, gegenüber des Gerichts. Heute um 15 Uhr wird die Leitstelle offiziell eröffnet. Die Leitstelle bündelt verschiedene Beratungsstellen zum Thema Pflege, um Pflegebedürftige und Angehörige bei ihren Anliegen zu unterstützen:

… so Koordinatorin Alexandra Puchta.

Morgen (14.10.) könnt ihr euch dann selbst ein Bild von der Leitstelle Pflege machen. Bei einem Tag der offenen Tür zeigen euch die Mitarbeiter von 10 bis 17 Uhr die Räumlichkeiten und beantworten Fragen rund ums Thema Pflege.