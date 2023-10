Leitstelle Pflege Hofer Land: Heute ist Tag der offenen Tür

Seit etwa einem Jahr ist die Leitstelle Pflege Hofer Land am Berliner Platz in Hof die Anlaufstelle für Pflegebedürftige und Angehörige. Heute will die Leitstelle ihr Angebot ab 10 Uhr bei einem Tag der offenen Tür nochmal umfassend vorstellen. Besucher können sich über die dortigen Beratungsangebote informieren. Vor Ort gibt es außerdem einen Demenzparcours und auch das Herzenswusch Hospizmobil des BRK Hof wird an der Leitstelle stehen. Zwischen 10 und 12 Uhr informiert ein Architekt zudem über das Thema „Barrierefreiheit“.