Leitl will FC Bayern «mit Selbstvertrauen» angehen

Fürth (dpa/lby) – Die SpVgg Greuther Fürth erwartet eine «immens schwere Aufgabe» in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München, auch wenn der Spitzenreiter gerade eine Schwächephase hat. Ausschlaggebend sei, «mit welcher Intensität wir in das Spiel reingehen», sagte Trainer Stefan Leitl vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena. «Wir können mit Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen. Wir wissen, was wir tun müssen, um Bayern vor Aufgaben zu stellen», ergänzte Leitl.

Wenn sein Team es schaffe, den Rekordmeister in Zweikämpfe zu verwickeln, könnten seine Spieler auch «eklig werden». Bisher holten die Fürther in dieser Saison erst einen Punkt auswärts. Nach dem wichtigen 2:1 im Heimspiel gegen Hertha BSC am vergangenen Spieltag zeigte sich Leitl aber durchaus optimistisch. «Ich bin davon überzeugt, dass wir in der Rückrunde unsere Auswärtsbilanz deutlich verbessern werden», sagte der 44 Jahre alte Trainer.

Das Spiel gegen die Bayern sei für ihn etwas Besonderes. «Natürlich ist es ein Highlight, dass wir in München gegen den vielleicht besten Verein der Welt spielen dürfen. Da freuen wir uns auch drauf», sagte Leitl. Wenn sein Team es schaffe, «Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft und Intensität» auf den Platz zu bringen, dann könnte sein Team «ein gutes Spiel zeigen». Allerdings werde gegen den Tabellenersten ein «gutes Spiel alleine sicherlich nicht reichen».

