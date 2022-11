Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks: Zwei Sieger aus der Euroherz-Region

Wer aktuell Handwerker braucht, muss oft lange warten – auch in dieser Branche fehlt es an Fachkräften. Dabei siehts mit dem Nachwuchs in Oberfranken sehr gut aus. Beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks sind auch zahlreiche Gesellen aus Oberfranken unter den bayerischen Landessiegern. Ganz oben auf dem Siegerpodest stehen eine Technische Systemplanerin aus Naila sowie ein Fleischer aus Hof. Mit dem bayerischen Titel haben sie sich nun für den anstehenden Bundesentscheid qualifiziert. Der findet am 09. Dezember in Augsburg statt. Auch auf den zweiten und dritten Plätzen beim Landesentscheid sind Gesellinnen und Gesellen aus der Euroherz-Region vertreten – zwei davon aus Kirchenlamitz und ein weiterer aus Naila.