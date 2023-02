«Leistung generieren»: Fürth will zurück in die Erfolgsspur

Trainer Alexander Zorniger setzt darauf, dass seine Mannschaft gegen Fortuna Düsseldorf an die zuletzt erfolgreichen Auftritte vor dem eigenen Publikum anknüpfen kann. «Unsere Aggressivität in den letzten Heimspielen war immer da», sagte Zorniger vor der Partie an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Sportpark Ronhof.

Nach dem umjubelten 1:0 im Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg hatte es zuletzt nach schwacher Leistung ein 1:2 in Karlsruhe gegeben. Die Düsseldorfer Mannschaft hält Zorniger für «fußballerisch gut», dazu mit «viel Wucht» im Angriff.

Ein Erfolgsfaktor beim Kleeblatt soll Max Christiansen sein, der nach muskulären Problemen wieder zur Verfügung steht. Der Mittelfeldspieler sei zwar kein Lautsprecher auf dem Platz, aber «ein Spieler mit verschiedenen Fähigkeiten», sagte Zorniger. Der 26-Jährige sei läuferisch stark und verstehe das Spiel. Ausfallen könnte Marco John. Für ihn würde Luca Itter links auflaufen.

Zorniger ist durchaus zufrieden mit der Entwicklung der Fürther Mannschaft unter seiner Anleitung. «Von sieben Spielen haben wir zwei verloren, eines unentschieden gespielt und vier gewonnen. Das ist eine Quote, mit der wir weitergehen können. Insgesamt stimmt schon ganz viel», sagte er am Donnerstag. Sich in der Tabelle von der Abstiegszone zu entfernen und weiter nach oben zu arbeiten, sei aber nicht so einfach und eben kein Wunschkonzert: «Wir müssen Leistung generieren.»