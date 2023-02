Leipzig ohne Raum – Hoffenheim mit Angeliño

Fußball-Nationalspieler David Raum muss im Pokal-Duell mit seinem Ex-Arbeitgeber TSG 1899 Hoffenheim zunächst zuschauen. Der Linksverteidiger von RB Leipzig sitzt im heutigen Achtelfinale nur auf der Bank.

Für den 24-Jährigen beginnt Marcel Halstenberg. Im Tor kommt wie von Trainer Marco Rose angekündigt der norwegische Nationalkeeper Örjan Nyland zum Einsatz. Timo Werner und André Silva bilden etwas überraschend den Angriff, Yussuf Poulsen kann nur auf einen Joker-Einsatz hoffen.

Von Hoffenheims Winter-Neuzugängen steht nur Innenverteidiger John Anthony Brooks in der Startelf. Die beiden Dänen Kasper Dolberg und Thomas Delaney sind von Beginn an Ersatz. Der für Raum nach Hoffenheim gewechselte Angeliño kommt dagegen wie erwartet in der Anfangsformation zum Einsatz.