Leihgabe Früchtl über Neuer: Findet «meinen Wechsel gut»

Saalfelden (dpa/lby) – Nationaltorwart Manuel Neuer hat den Wechsel von Keeper Christian Früchtl zum 1. FC Nürnberg befürwortet. «Er findet meinen Wechsel nach Nürnberg gut. Es ist der richtige Schritt für mich», zitierte die «Bild»-Zeitung Früchtl im Trainingslager des fränkischen Fußball-Zweitligisten in Österreich. Der FC Bayern hat den 20-Jährigen, der in der zweiten Mannschaft der Münchner Stammtorwart war, an den «Club» verliehen. Früchtl will sich nun im Konkurrenzkampf mit Christian Mathenia durchsetzen. «Ich bin jetzt für ein Jahr ausgeliehen und habe keine Probleme mit ihm. Letztlich müssen wir uns gegenseitig hochpushen», befand Früchtl.