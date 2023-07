Leichtflugzeug stürzt auf Straße: Insassen unverletzt

Ein Gleitschirmflieger ist in München bei Bodenübungen in einem Park von einer Windböe erfasst und gegen einen Zaun (…)

Das Unwetter über großen Teilen Deutschlands hat auch den Flugverkehr beeinträchtigt. Zahlreiche Flugzeuge, die in (…)

Unwetter behindert Flugverkehr: Verzögerungen in München

Bei einer Notlandung in Oberbayern ist ein Gleitschirmflieger schwer verletzt worden. Zeugen bemerkten kurz nach dem Start am (…)

Bei einem Tandemsprung sind zwei Fallschirmspringer im Allgäu verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei am Montag (…)

56-Jähriger tot in Biogasanlage gefunden

Ein 56-Jähriger ist in Niederbayern tot in einer Biogasanlage gefunden worden. Ein Arbeitskollege habe den Mann am Mittwoch leblos (…)