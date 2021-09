Leichtathletik: 25. Internationales Hofer Sparkassen Hochsprungmeeting

Zum 25.mal steigt heute in der Hofer Altstadt das Internationale Stabhochsprungmeeting. Das hätte eigentlich schon vor 14 Monaten stattfinden sollen, allerdings hatte Corona dem Event bereits zweimal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun unternimmt man einen dritten Anlauf.

Ab 14 Uhr kämpfen heute jeweils fünf Herren und fünf Frauen um den Sieg bei einem der bekanntesten deutschen Innenstadt-Meetings – darunter sechs Sportler, die bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei waren. Mit der amtierenden U20-Europameisterin Sarah Vogel ist erstmals eine Springerin am Start, die in der Stadt Hof geboren wurde. Für die maximal 600 Besucher wird es keine Maskenpflicht geben und auch die 3G-Regel kommt nicht zur Anwendung. Ganz ohne Hygiene-Regeln geht es aber natürlich nicht – so wird unter anderem das Ordnungsamt kontrollieren, dass es außerhalb des Veranstaltungsbereiches nicht zu unerlaubten Massenansammlungen kommt.