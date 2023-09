Leichenfund in Kasendorf: Kein Verbrechen

Der Tote in einer Scheune in Kasendorf im Landkreis Kulmbach ist keinem Verbrechen zum Opfer gefallen: Die Kripo hat die Ermittlungen abgeschlossen und schließt Fremdeinwirken aus.

Eine Frau hatte den Toten Mitte September in ihrer Scheune gefunden. Der Leichnam war schon so verwest, dass die Todesursache und die Identität gar nicht so leicht herauszufinden waren. Jetzt steht fest: Es handelt sich um einen 58-jährigen Mann aus dem Landkreis Bayreuth und er ist keinem Verbrechen zum Opfer gefallen.