Leichen im Rhein entdeckt: Sind es die vermissten Mädchen?

Duisburg (dpa) – 30 Grad Hitze, Sonnenschein am Flussufer bei Duisburg – der Rhein fließt langsam vorbei und verspricht (…)

Tote und Vermisste nach Badeunfällen an Seen und Flüssen

Berlin (dpa) – Auch am Wochenende ist es zu tödlichen Badeunfällen an Baggerseen und Flussufern gekommen. In Mannheim etwa (…)