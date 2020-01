Leiche obduziert: Totes Baby in Plauen hat bei Geburt gelebt

Diese Nachricht hat viele Menschen in der Region schockiert. Am Dienstag hatte die Polizei ein totes Baby in Plauen gefunden. Die Leiche ist mittlerweile obduziert. Jetzt steht fest: Das Kind hat bei der Geburt gelebt. Das gab die Staatsanwaltschaft Zwickau bekannt. Über die Todesursache ist bislang noch nichts bekannt, es gibt aber keine Hinweise, dass Gewalt im Spiel gewesen ist. Die Mutter steht unter Totschlagsverdacht und ist noch im Krankenhaus. Die 30 Jahre alte Frau ist dafür bekannt, von Drogen abhängig zu sein.

Die Mutter von ihr hat am Dienstag den Rettungsdienst in ihre vermüllte Wohnung gerufen. Dabei stellten die Sanitäter fest, dass es eine Geburt gegeben haben muss. Am Nachmittag entdeckte die Polizei die versteckte Mädchenleiche.