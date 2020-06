Ehingen (dpa/lby) – Bei einer Hausbesichtigung im baden-württembergischen Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ist in einem verschlossenen Zimmer eine Leiche gefunden worden. Die Polizei ging am Freitag davon aus, dass es sich um den 51-jährigen Bewohner handelt. Eine Obduktion ergab keine sicheren Erkenntnisse zur Todesursache. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Bei der Besichtigung am Mittwoch hatte der Wert des Hauses festgestellt werden sollen.