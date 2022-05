Leiche aus Donau geborgen

Ein Kanufahrer hat in Vohburg an der Donau (Landkreis Pfaffenhofen) eine Leiche in der Donau gefunden. Einsatzkräfte suchten am Samstag den Uferbereich und mit Polizeitauchern und einem Boot auch die Wasserfläche ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Kanufahrer hatte bereits am Donnerstag etwas in der Donau treiben sehen und mit seinem Paddel an Land gebracht. Bis zum Samstag sei allerdings nicht klar gewesen, dass es sich dabei um menschliche Überreste handelt, so eine Sprecherin der Polizei. Die Kriminalpolizei Ingolstadt habe nun die Ermittlungen aufgenommen, derzeit werde der Leichnam obduziert. Weitere Informationen könne das Polizeipräsidium Oberbayern Nord zum jetzigen Zeitpunkt nicht herausgeben.