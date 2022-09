Lehrermangel: Unterricht in der Euroherz-Region ist vorerst gesichert

Die letzten Vorbereitungen für das kommende Schuljahr laufen – am Dienstag geht’s wieder zurück in den Unterricht. In den vergangenen beiden Jahren haben wir uns Sorgen darüber gemacht, ob die Corona-Pandemie einen normalen Unterricht erlaubt oder nicht. Heuer kommt der Lehrermangel hinzu. Bundesweit fehlen bis zu 40.000 Lehrkräfte – so die Einschätzung des Deutschen Lehrerverbandes. Auch im Landkreis Wunsiedel ist man auf eine mögliche Verschlechterung der Situation vorbereitet, so Günter Tauber, Schulamtsdirektor des Landkreises:

Die mobilen Reserven – also Lehrer, die bei Schwangerschaften oder im Krankheitsfall einspringen können – fehlen jedoch. Auch im Hofer Land ist der Unterricht vorerst gesichert.

…so der Hofer Schulamtsleiter Stefan Stadelmann.

So gebe es kaum noch mobile Reserven, also Lehrer, die bei Schwangerschaften oder im Krankheitsfall für andere Lehrer einspringen. Die Gründe für den Mangel sind vielfältig – von den jährlich steigenden Geburtenzahlen bis hin zu den wachsenden Herausforderungen, die der Beruf in Zeiten von Pandemie und Ukraine-Krieg mit sich bringt. Aktuell versuche man den Unterricht mit Vertragslehrkräften – also Studenten oder Pensionisten – auch im Notfall sicherzustellen. Möglich sei aber auch, dass Lehrer mehrere Klassen gleichzeitig betreuen oder zeitweise auf Home-Schooling zurückgreifen müssen.