Lehrermangel in Oberkotzau: Besserung in Sicht

Seit dieser Woche müssen die Kinder in den Grundschulen keine Maske mehr tragen. Darüber hinaus bleibt das Thema Corona aber weiterhin ein großes Problem für Schulen.

Der Lehrermangel macht sich zur Zeit an vielen Schulen in der Region bemerkbar. Auch an der Grundschule in Oberkotzau. Lehrer fallen länger aus, haben Corona oder sind schwanger und dürfen nicht vor Ort unterrichten. In Oberkotzau haben die Drittklässler zuletzt zwar Präsenzunterricht gehabt. Die Lehrerin war allerdings virtuell über das Tablet zugeschaltet. Eine weitere Lehrkraft ist zur Unterstützung dann zwischen den Räumen gependelt. Die Schule ist im Austausch mit dem Hofer Schulamt:

so Schulleiter Gerd Kögler.

Bei den Schulen im Zuständigkeitsbereich des Hofer Schulamts fehlen von 800 Lehrkräften aktuell fast 120 – vor allem durch Corona und Schwangerschaften, teilt Schulrat Stefan Stadelmann auf Euroherz-Anfrage mit.