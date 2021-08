Lehrer in Oberfranken: Alexander König schickt Anfrage an Kultusministerium

Normalerweise bewerben wir uns für einen Job in der Stadt, in der wir auch wohnen wollen. Es gibt aber Menschen, die sich nicht aussuchen können, wo sie arbeiten möchten. Dazu gehören zum Beispiel Lehrer. Sie haben es schwer, nach ihrer Ausbildung in Bayern eine Anstellung in ihrer Heimat zu bekommen. Schon vor einigen Wochen hat sich der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König bei Bayerns Kultusminister Michael Piazolo dafür eingesetzt, dass zumindest verheiratete Lehrer aus Oberfranken in ihrer Heimat arbeiten können. Weil er bisher keine inhaltliche Antwort erhalten hat, schickt König jetzt nochmal einen Fragenkatalog hinterher. Er fragt zum Beispiel wie viele Lehrer für die Grundschule und für die Mittelschule der Freistaat zum neuen Schuljahr einstellt, und wie viele von ihnen dafür ihren Regierungsbezirk verlassen müssen. König geht konkret auch nochmal auf verheiratete Lehrer ein.