Lehrer auf Wohnungssuche: Marktredwitz startet Aufruf

Auch wenn die Corona-Krise gezeigt hat, dass der Unterricht auch übers Internet weiterlaufen kann – langfristig sollen sich Schüler und Lehrer wieder in einem Raum aufhalten. Deswegen können die zukünftig neuen Lehrer und Referendare an den Marktredwitzer Schulen auch nicht an ihrem jetzigen Wohnort bleiben, sondern brauchen eine Unterkunft in Marktredwitz. Vor Beginn des Schuljahres 2020/21 sucht die Stadt nun für sie nach geeigneten Wohnungen. Vermieter, die etwas frei haben, können sich gerne beim Hauptamt der Stadt Marktredwitz melden.

Telefon: 09231/501-113, E-Mail: hauptamt@marktredwitz.de