Leerstehendes Haus in Selbitz brennt: Polizei bitte um Hinweise

Festzelt statt Büro, Luftballons steigen in den Himmel. So sieht normalerweise für die Selber der Wiesenfestmontag aus, der heute (…)

Dicke Rauchwolke: Dachstuhl brennt in Selbitz

Noch immer läuft ein Feuerwehreinsatz in Selbitz. In der Nailaer Straße ist am Nachmittag ein Feuer in einem Dachstuhl ausgebrochen. (…)