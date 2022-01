Leerstandsmanagement: Landkreis Hof veröffentlicht Broschüre

Es gibt nicht nur Menschen, die sich ein Fertighaus auf ihr Grundstück stellen lassen. Sondern auch die, die einen alten Leerstand gerne wieder herrichten würden. Wo es im Hofer Land leerstehende Gebäude gibt, könnt ihr seit Oktober auf dem Online-Leerstandsportal des Landkreises sehen. Aber nicht nur da. Der Landkreis hat jetzt auch eine neue Broschüre angefertigt, in der ihr euch über das Leerstands- und Immobilienmanagement informieren könnt. In der Broschüre erfahrt ihr, wer die jeweiligen Ansprechpartner sind, und welche Fördermöglichkeiten es gibt. Das Schriftstück bekommt ihr in den Gemeinden des Landkreises oder direkt beim Landratsamt. Das Leerstandsmanagement sendet euch auf Nachfrage auch Exemplare zu.