Leerstandsmanagement in Oberfranken: „Aktionstage Sanierung“ starten in Wunsiedel

Leerstände vermeiden, Ortskerne stärken und zum nachhaltigen Bauen anregen – das sind Ziele der „Aktionstage Sanierung“. Die gehen aus vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Die Aktionstage finden bis zum 27. Mai in verschiedenen oberfränkischen Kommunen statt. Darunter sind auch die Stadt und der Landkreis Hof sowie der Landkreis Wunsiedel. Geplant sind unter anderem verschiedene Vorträge und Stadtrundgänge. Im Landkreis Wunsiedel starten die „Aktionstage Sanierung“ am Abend (18 Uhr) mit einer Auftaktveranstaltung in Weißenstadt. In Stadt und Landkreis Hof geht’s morgen (SA) offiziell los.