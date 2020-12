Leerstand genutzt: In Hof entsteht ein Pop-Up-Store

Dass die Stadt Hof in den vergangenen Jahren immer wieder mit Leerständen kämpfen musste, ist nichts neues. Jetzt wird ein leerstehendes Gebäude genutzt: Die Adresse Altstadt acht wird zum Pop-Up-Store. Der Mütterclub e.v und der Künstler Reinhold Plass aus Rehau bieten dort Weihnachts- und Bastelartikel sowie Ölbilder an. Von heute (DO) bis übermorgen hat der Pop-Up Store von zehn bis 18 Uhr geöffnet. Kai Gollwitzer als Vertreter der Hauseigentümer-Gemeinschaft hat das Projekt angestoßen und Silvia Gulden vom Stadtmarketing die verschiedenen Seiten zusammengebracht.