Leerstand, aber mit Inhalt: Besichtigungstour durch Hofer Innenstadt

Wer regelmäßig in der Hofer Innenstadt unterwegs ist, dürfte gesehen haben, dass einige Geschäfte leer stehen. Sie sollen in Zukunft wieder mit Leben gefüllt werden. Das Projekt mit dem Arbeitstitel „Leerstand, aber mit Inhalt“ startet am kommenden Freitag offiziell mit einer Besichtigungstour für Kreativschaffende. Ziel ist es, eine Handelsplattform für lokale Textilien und Kulinarik sowie ein Akteursnetzwerk für lokale Künstler zu schaffen. Der Pop-Up-Store in der Hofer Innenstadt soll voraussichtlich im Herbst eröffnen. Wenn ihr euch noch für die Leerstandstour am Freitag anmelden wollt, dann könnt ihr das noch tun.

Anmeldungen und weitere Informationen zur Uhrzeit und zum Treffpunkt können bei der Prozessmanagerin Sabine Gollner unter kontakt@kueko-fichtelgebirge.de oder per SMS an 0157 / 82 23 92 65 eingeholt werden.