Leerstände sanieren: Radtour im Landkreis Wunsiedel

Statt sich in einem Büro beraten zu lassen, können Interessierte das Thema Sanierung im Landkreis Wunsiedel jetzt auf eine ganze neue Art und Weise kennenlernen. Und zwar auf dem E-Bike. Am zweiten Oktober-Wochenende will das Leerstandsmanagement an unterschiedlichen Stationen gelungene Beispiele zeigen. Die Radtour führt von Weißenstadt, über Kirchenlamitz bis nach Röslau. Leerstandsmanager Markus Bauernfeind:

Ein eigenes E-Bike müsst ihr übrigens nicht mitbringen. Anmelden könnt ihr euch noch bis Ende September. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt.

Zur Anmeldung geht’s >>hier<<!