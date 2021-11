Leerstände in der Region: Immobilienbörse für Hof und Wunsiedel

Leerstehende Häuser, die meist noch sanierungsbedürftig sind, sind ein Problem in der Region. Die Städte und Landkreise Hof, Wunsiedel und Bayreuth haben sich zusammengetan. Sie bieten jetzt eine Online-Immobilienbörse für leerstehende Objekte in der Region an. Dort können Besitzer ihre Objekte reinstellen und Interessenten können nach Häusern suchen. So wollen die Kommunen die Leerstände vermitteln. Außerdem soll es kostenlose Fördermittel- und Energiespar-Checks geben. Dabei bekommen Interessenten Infos zu Förderprogrammen oder Tipps zu Fragen des Energieverbrauchs. Zur Immobilienbörse geht’s hier.

Dann gibt es noch die Fördermittel.